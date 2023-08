Einst Villa einer Kaufmannsfamilie Warum die St.-Marien-Gemeinde Quakenbrück ihr Pfarrhaus nicht mehr braucht Von Christian Geers | 20.08.2023, 14:08 Uhr Die „Villa Schröder“ an der Burgstraße in Quakenbrück ist ein Spiegel ihrer Zeit. Gebaut wurde sie im Jahr 1874 im Stil des Historismus. Foto: Christian Geers up-down up-down

Die Kirchengemeinde St. Marien in Quakenbrück will sich von ihrem Pfarrhaus an der Burgstraße trennen. Doch das gestaltet sich schwierig. Das fast 150 Jahre alte Gebäude ist kein gewöhnliches Pfarrhaus.