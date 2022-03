Wechsel im Badberger Pfarrbüro: Pastorin Friederike Giesecke von Bergh (von links) verabschiedet Pfarrsekretärin Barbara Sieg. Die Nachfolge übernimmt Katharina Könecke. FOTO: Miriam Heidemann 25 Jahre Ansprechpartnerin für alle St. Georg Badbergen verabschiedet Pfarrsekretärin Barbara Sieg Von Miriam Heidemann | 31.03.2022, 15:47 Uhr

Im Ruhestand ist sie zwar genau genommen schon, doch Ende März räumt Pfarrsekretärin Barbara Sieg nun endgültig das Pfarrbüro der evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Georg in Badbergen. Mit einem Gottesdienst in der St. Georgskirche verabschiedet die Kirchengemeinde ihre Pfarrsekretärin offiziell am 3. April 2022.