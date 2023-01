Diese Bilder werden Anna und Walter Root nicht vergessen: Schnell griff das Feuer vom Auto über den Carport auf ihr Haus über. Foto: NWM-TV up-down up-down Nach Unglück an Neujahr Brand zerstört Haus: Große Hilfsbereitschaft für Familie Root aus Quakenbrück Von Mirko Nordmann | 08.01.2023, 16:03 Uhr

Vor vier Jahren erfüllten sich Walter und Anna Root an der Nordstraße in Quakenbrück ihren Traum vom eigenen Heim. Nun stehen sie vor den Trümmern ihres Hauses und bangen um ihre Zukunft. Durch einen verheerenden Brand in der Silvesternacht wurde das Einfamilienhaus stark beschädigt. Doch Familie Root kann zum Glück auf die Hilfe von Familien, Freunden und unbekannten Unterstützern bauen und schöpft Hoffnung.