Gemeinsam für die Sozialdemokraten: Besian Krasniq, Chef der Jusos in Niedersachsen und Kandidat für die Landtagswahl, und Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär. Foto: Anika Becker up-down up-down Unterstützung für Besian Krasniq Kevin Kühnerts auf Wahlkampftour von Haus zu Haus in Quakenbrück Von Anika Becker | 02.10.2022, 17:01 Uhr

Dass ein SPD-Generalsekretär in Quakenbrück von Haus zu Haus geht, kommt nicht so oft vor: Kevin Kühnert hat das zusammen Besian Krasniq getan, der für die SPD in den niedersächsischen Landtag einziehen möchte. Gemeinsam stellten sich die beiden zudem auf dem Quakenbrücker Marktplatz den Fragen der Bürger.