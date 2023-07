Mit voller Begeisterung gehen die Schülerinnen und Schüler auf die zwei Kilometer lange Strecke. Foto: Rosga up-down up-down Wertungslauf des Sparkassen-Cup 2023 Bröring und Brüwer sind in Groß Mimmelage nicht zu schlagen Von noz.de | 11.07.2023, 12:03 Uhr

Bei der Sparkassen-Cup-Premiere des Windmühlenlaufes in Groß Mimmelage sind 155 Läuferinnen und Läufer an den Start gegangen. In den Hauptläufen waren Andreas Bröring und Lena Brüwer wieder nicht zu schlagen.