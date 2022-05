Gegen die Meistermannschaft des TuS Engter verlor der SV Hollenstede (rote Trikots) mit 0:5. FOTO: Rolf Kamper Abstiegskampf spitzt sich zu TuS BergeII , SV Talge und SG Voltlage II zittern in der Kreisklasse Von Jürgen Schinke | 31.05.2022, 07:01 Uhr

In den beiden Nordstaffeln der 1. Fußball-Kreisklasse Osnabrück scheint die Meisterschaftsfrage geklärt. Während der TuS Engter in der Staffel B den Titel sicher hat, steht hinter dem Triumpf des SV Kettenkamp in der A-Staffel noch kein Mini-Fragezeichen. Offener ist da der Abstiegskampf.