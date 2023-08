10 Jahre Rechtsanspruch Zahl der Krippenplätze im Osnabrücker Nordkreis hat sich seit 2013 mehr als verdreifacht Von Nina Strakeljahn | 14.08.2023, 17:00 Uhr Zehn Jahre gibt es den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren. Wie hat sich das im Osnabrücker Nordkreis ausgewirkt? Symbolfoto: Oliver Berg/dpa up-down up-down

Seit zehn Jahren gibt es den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren. Dieses Gesetz hat die Kommunen im Osnabrücker Nordkreis vor große Herausforderungen gestellt und tut es bis heute. Allein die Zahl der Krippenplätze hat sich in diesem Zeitraum mehr als verdreifacht. Ein Überblick darüber, was sich getan hat, wie es die Kommunen verändert hat und was noch passieren muss.