Finanzamt Quakenbrück So lange warten Bürger im Osnabrücker Nordkreis auf ihren Steuerbescheid Von Christian Geers | 11.01.2023, 12:38 Uhr

Im Jahr 2022 waren die Finanzämter in Berlin am schnellsten, um dem Bürger einen Steuerbescheid auszustellen. Am langsamsten arbeiteten die Finanzbeamten in Bremen. Das hat das Online-Portal Lohnsteuer-kompakt.de herausgefunden. Und wie lange haben die Bürger im Osnabrücker Nordkreis auf ihre Steuererstattung gewartet?