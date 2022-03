Sachspenden für die Menschen in der Ukraine und Menschen, die vor dem Krieg fliehen, werden ebenso benötigt wie Unterkünfte und Geldspenden. (Symbolfoto) FOTO: dpa/picture alliance Es gibt viele Möglichkeiten, zu helfen Hier können Sie im Osnabrücker Nordkreis für die Ukraine spenden Von Mirko Nordmann | 04.03.2022, 17:52 Uhr

Viele Menschen in Bramsche und den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Neuenkirchen und Fürstenau wollen den Menschen in der Ukraine helfen. Im Osnabrücker Nordkreis gibt es viele Anlaufstellen und Initiativen, an die sich Hilfswillige wenden können. Ein Überblick