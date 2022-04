Wann und wo gibt es an den Osterfeiertagen frische Brötchen? FOTO: dpa/Mohssen Assanimoghaddam Öffnungszeiten vom 15. bis 18. April 2022 So haben die Bäcker im Osnabrücker Nordkreis über Ostern geöffnet Von Nina Strakeljahn | 13.04.2022, 17:54 Uhr

Welche Bäcker haben im Osnabrücker Nordkreis über die Osterfeiertage geöffnet? Wir haben in einer Übersicht zusammengestellt, wann und wo man an Karfreitag, am Ostersonntag und am Ostermontag frische Brötchen bekommt.