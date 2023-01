Diese ukrainischen Gäste feierten ein fröhliches Weihnachtsfest mit Natalia Gerdes, Pastor Michael Uecker und Rolf-Dieter Werner (rechts) im St. Petrus Gemeindehaus. Foto: Alexandra Lüders up-down up-down Ein Fest zwischen Freud und Leid So feiern Flüchtlinge aus der Ukraine in Quakenbrück Weihnachten Von Alexandra Lüders | 15.01.2023, 16:42 Uhr

Anders als katholische und protestantische Christen feiern orthodoxe Christen Weihnachten nicht am 25. Dezember, sondern erst am 7. Januar. Und daher kamen kürzlich 52 Flüchtlinge aus der Ukraine in Quakenbrück zusammen, um ihr traditionelles Weihnachtsfest so feiern, wie es in ihrem Heimatland Tradition ist.