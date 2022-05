Führung, Gäste und Geehrte der Freiwilligen Feuerwehr Badbergen. FOTO: Jens Ludmann 92 Einsätze in 2020 und 2021 Simon Siltmann Vize-Chef der Feuerwehr Badbergen Von Jens Ludmann | 31.05.2022, 11:53 Uhr

92-mal waren die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Badbergen in den Corona-Jahren 2020 und 2021 im Einsatz. Auch in der Führungsspitze gab es in dieser Zeit eine Neubesetzung.