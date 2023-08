Wettarten und Spielsuchtprävention Das müssen Besucher über die Wetten auf dem Artländer Renntag in Quakenbrück wissen Von Britta Kothe | 26.08.2023, 16:13 Uhr Auf dem Artländer Renntag können Besucher auf 13 Rennen wetten. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down

Die Pferde galoppieren in Höchsttempo über die Wiese, am Rand stehen Besucher mit ihrem Wettschein in der Hand und fiebern mit. So wird es sicherlich auch beim Artländer Renntag in Quakenbrück am 3. September 2023 zu beobachten sein. Jens Lampe, Geschäftsführer des Artländer Rennvereins, erläutert, wie die Wetten funktionieren und welche Bedeutung Sportwetten für den Pferderennsport haben.