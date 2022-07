Auf dem Schützenplatz an der Plückmannstraße in Quakenbrück werden Nachfolger für die noch amtierenden Majestäten Jugendkönig Luca Bertram, Katerkönigin Laura Maßmann und Katerkönig Dieter Isensee gesucht. FOTO: Schützenverein Old Quokenbrügge up-down up-down Festmarsch durch die Hohe Pforte Schützenverein Old Quokenbrügge freut sich auf das Schützenfest 2022 Von noz.de | 13.07.2022, 15:28 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pause freuen sich die Mitglieder des Schützenvereins Old Quokenbrügge wieder ihr Schützenfest feiern zu können. Vom 15. bis 18. Juli 2022 geht es auf dem Schützenplatz an der Plückmannstraße in Quakenbrück rund.