Handwerkliches Geschick und Wissen über die Planeten unseres Sonnensystems bewiesen die Schüler des Bramscher Greselius-Gymnasiums beim Bau des Modells. Foto: Greselius-Gymnasium up-down up-down Aus Lochleisten und Holzkugeln Bramscher Schüler bauen Modell des Sonnensystems Von noz.de | 26.09.2022, 14:20 Uhr

Am Astrogarten in der Tannenstraße 11 in Bramsche lenkt ein mehr als zwei Meter großes Modell unseres Sonnensystems die Blicke der Passanten auf sich. Gebaut wurde das Modell vom Seminarfach Astronomie des Greselius-Gymnasiums.