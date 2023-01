Die Flammen griffen vom brennenden Hybridfahrzeug schnell auf das Wohnhaus über. Foto: NWM-TV up-down up-down Auto brannte im Carport Schreck an Neujahr: 500.000 Euro Schaden nach Feuer in Quakenbrück Von Mirko Nordmann | 01.01.2023, 12:40 Uhr

Was für ein schrecklicher Start ins neue Jahr. Das Jahr 2023 war nicht einmal zwei Stunden alt, als ein Feuer in der Nordstraße in Quakenbrück ausbrach.