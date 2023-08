Veranstaltung am 26. August 2023 „Schlag den Rat“ in Nortrup: Die Anmeldungen für das Dorf-Spiel laufen Von Isabel Athmer | 16.08.2023, 17:55 Uhr Eine Veranstaltung von Nortrupern für Nortruper: „Schlag den Rat“ will die Menschen zusammenbringen Foto: Isabel Athmer up-down up-down

Der Nortruper Gemeinderat organisiert am 26. August 2023 das Event „Schlag den Rat“. Bei der Veranstaltung treten Nortruper Bürger gegen die Ratsmitglieder in verschiedenen Wettbewerben an. Alle wichtigen Informationen und wo man sich anmelden kann, finden Sie hier.