Traumhaft-emotional sind die Gespräche zwischen Bauchredner Sascha Grammel und seiner Freundin Josie. Archivfoto: Mirko Nordmann up-down up-down Vorverkauf gestartet Sascha Grammel kommt mit neuem Programm nach Quakenbrück Von Mirko Nordmann | 12.03.2023, 06:58 Uhr

Zweimal war Sascha Grammel mit seinem Programm „Fast fertig!“ in der Artland-Arena in Quakenbrück zu Gast und begeisterte insgesamt mehr als 4000 Zuschauer mit seiner Show. Anfang 2024 kommt der Bauchredner erneut in die Burgmannstadt - und diesmal mit einem neuen Programm.