Licht aus bei der Earth Hour Samtgemeinde Bersenbrück setzt Zeichen für den Klimaschutz 22.03.2022

Am 26. März 2022 werden in verschiedenen Gebäuden in der Samtgemeinde Bersenbrück die Lichter ausgeschaltet. Damit will die Samtgemeinden im Rahmen der weltweiten Initiative Earth Hour ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.