In Workshops leiten die Mestres die Trommler zum Samba an. Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down Sambafest auf dem Schützenplatz Tu Taka Tu Taka: Sambanale in Badbergen bringt sambabegeisterte Trommler in Schwung Von Björn Thienenkamp | 11.06.2023, 14:02 Uhr

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So auch bei der elften Sambanale in Badbergen. Den Samstag über erweiterten die Sambistas ihr Wissen rund um den Samba in neun Workshops, am Abend dann die große Party in der Schützenhalle, bei der wortwörtlich ordentlich auf die Pauke gehauen wurde.