Er wird als Solist beim Konzert des Rotary-Lions-Distrik-Orchesters in Quakenbrück auftreten: Lyuta Kobayashi. Foto: Kobayashi Vorverkauf hat begonnen Rotary-Lions-Distrikt-Orchester tritt mit Klarinettist Lyuta Kobayashi in Quakenbrück auf Von Jürgen Ackmann | 03.04.2023, 17:59 Uhr

Preisgekrönte Profimusiker, gute Amateure und Musikstudenten: Gemeinsam spielen sie im Rotary-Lions-Distrikt-Orchester. Am 21. Mai, tritt es um 11.30 Uhr in der Aula des Artland-Gymnasiums in Quakenbrück auf.