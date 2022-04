Die U18 des TSV Quakenbrück spielt in Oldenburg. (Symbolbild) FOTO: Rolf Kamper QTSV: Damen-Spiel fällt aus Rollstuhlbasketballer aus Quakenbrück treffen auf RSG Langenhagen Von Bernard Middendorf | 22.04.2022, 18:54 Uhr

Nach langer Zeit greifen die Rollstuhlbasketballer der Dragon Wheelers wieder ins Spielgeschehen ein. Am Samstag, 23. April 2022, um 11 sowie 13 Uhr treffen sie in der Artland-Sporthalle in Quakenbrück auf die RSG Langenhagen.