The Beat „meets" Musikverein Rock, Brass und Feuerwerk im Schlosspark Nortrup Von Georg Geers | 10.09.2023, 15:13 Uhr Musik, Sternenhimmel, Feuerzauber: Rock meets Brass begeisterte über 1000 Besucher. Foto: Georg Geers

Die Voraussetzungen waren ideal für das Open-Air-Spektakel „Rock meets Brass“: 1000 Besucher erlebten am Samstag im illuminierten Park des Wasserschlosses Loxten in Nortrup einen perfekten Sommerabend mit einer Melange aus Blasmusik und Pop, als der Nortruper Musikverein und die Rockband The Beat gemeinsam auftraten.