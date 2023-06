Im September 20211 begeisterte das Blasorchester des Musikvereins Nortrup und die Band The Beat ihr Publikum bei „Rock meets Brass“. Foto: Georg Geers up-down up-down Rockband trifft Blasorchester „Rock meets Brass“ in Nortrup geht in die dritte Runde Von noz.de | 27.06.2023, 16:47 Uhr

Sie tun es wieder: Der Musikverein Nortrup und die Rockband The Beat stehen am 9. September 2023 erneut gemeinsam auf der Bühne. Zehn Jahre nach der Premiere des ungewöhnlichen Projektes heißt es wieder „Rock meets Brass“. Der Vorverkauf startet bereits am 1. Juli.