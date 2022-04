Drei Jahre lebte der Quakenbrücker selbst in Tibet, mit den Menschen dort steht er noch immer in engem Kontakt. So entstand die Idee von einer Feier für das Sammeln von Spenden. Und diese Feier kann sich sehen lassen: Auch in diesem Jahr wurde die Veranstaltung auf dem Quakenbrücker Bahnhofsgelände gut besucht.

„Die nächste Generation möchte gerne unabhängig von fremder Hilfe leben“, weiß von Auenmüller. Deshalb sollen Überschüsse aus der Molkerei in Zukunft verkauft werden und der Eigenfinanzierung und neuen Hilfen dienen.

Im vergangenen Jahr wurde vom Spendenerlös eine Fotovoltaikanlage für eine Klinik installiert und die Waisenschule mit Ausrüstung unterstützt.

„Thank you for the volley ball court. All monks are very happy“, heißt es in einer E-Mail der Klasse 2b. Fast wöchentlich treffen sehr persönliche Dankesschreiben aus Tibet und Indien ein.

Informationen im Internet: w ww.rock-fuer-tibet.de , w ww.tibet-initiative.de