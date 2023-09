Feuerwehr und Polizei vor Ort Remise auf landwirtschaftlichem Gelände in Menslage in Brand Von Nico Buchholz | 26.09.2023, 21:48 Uhr | Update vor 1 Std. Die Helfer in Menslage sind mit den Löscharbeiten beschäftigt Foto: NWM-TV up-down up-down

Eine Remise an einem landwirtschaftlichen Anwesen ist am späten Dienstagabend in Menslage (Samtgemeinde Artland) in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.