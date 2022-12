Kein Lied ist so gut, dass es nicht einen neuen Text vertragen könnte. Vor dem Duo „Reis Against The Spülmachine“ sind selbst die Backstreet Boys oder Elvis Presley nicht sicher. Foto: Jan Hüsing up-down up-down Musik-Comedy in der Theaterwerkstatt „Reis Against the Spülmachine“ mit Weihnachtsspecial in Quakenbrück Von Mirko Nordmann | 01.12.2022, 12:27 Uhr

„Radio Reis - die Hitwelle“ heißt das mittlerweile dritte Bühnenprogramm von des Musik-Comedy-Duos „Reis Against the Spülmachine“. Am Freitag, 2. Dezember 2022, präsentieren die Gute-Laune-Liedermacher bekannte Melodien mit neuen Texten in der Theaterwerkstatt Quakenbrück.