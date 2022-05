Die Feuerwehr bestrahlt das Reetdach des Hauses in der Stienerstraße mit Wasser. FOTO: NWM-TV Ursache noch unklar Reetdach in Badbergen brennt - keine Menschen in Gefahr Von Sven Mechelhoff | 26.05.2022, 20:26 Uhr | Update vor 5 Min.

Das Reetdach eines Hauses in Badbergen hat am Donnerstag gebrannt. Der Einsatz dauerte am Abend noch an.