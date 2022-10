In der vergangenen Saison unterlagen Noah Jänen (mit Ball) und die Young Rasta Dragons den Berlinern unter anderem im Top4-Endspiel. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Basketball: Alba zu Gast in Vechta Young Rasta Dragons empfangen Berlin zur Neuauflage des NBBL-Finales Von Bernard Middendorf | 22.10.2022, 16:28 Uhr

Zu einer Neuauflage des Endspiels um die Deutsche NBBL-Meisterschaft kommt es am Sonntag, 23. Oktober 2022, an der Pariser Straße in Vechta. Um 14 Uhr treffen die Young Rasta Dragons (YRD) dort auf Alba Berlin. Die U-19-Bundesligamannschaft aus der Hauptstadt ist auch diesmal favorisiert.