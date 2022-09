In Quakenbrück kam es am Dienstagabend zu einem sogenannten „Dooring“-Unfall. Die Radfahrerin verletzte sich schwer und musste im Krankenhaus behandelt werden. Foto: Jörn Martens up-down up-down „Dooring“-Unfall Radfahrerin kracht in Quakenbrück in geöffnete Autotür und verletzt sich schwer Von Jean-Charles Fays | 13.09.2022, 19:48 Uhr

Eine Radfahrerin ist am Dienstagabend um kurz vor sechs in Quakenbrück gegen eine geöffnete Autotür gekracht und verletzte sich so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste.