Früher Basketballtrainer, jetzt Lehrer: Stephan Röll ist per Quereinstieg in die Schule gekommen. Foto: Nina Strakeljahn up-down up-down Früher Basketballtrainer in Quakenbrück Stephan Röll hat den Quereinstieg als Lehrer gewagt - und das trotz Hindernissen Von Nina Strakeljahn | 11.03.2023, 07:18 Uhr

In Deutschland fehlen Lehrer. Deshalb wird immer wieder für den Quereinstieg in die Schule geworben. Stephan Röll hat es mit Anfang 50 gewagt und ist jetzt Lehrer an der Oberschule Artland. Wie ist ihm der Wechsel vom Basketballplatz in den Klassenraum geglückt?