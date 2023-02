Ein Mann mit Ideen und Visionen: Dieter Schillingmann. Foto: Jürgen Ackmann up-down up-down Dieter Schillingmann in der AAQ Kommt die Lösung für die Energiewende aus Quakenbrück? Von Mirko Nordmann | 28.02.2023, 11:00 Uhr

Wie kann die Energiewende gelingen? Diese Frage treibt Wissenschaftler, Politiker und Bürger gleichermaßen um. Um dieses Thema geht es auch am Freitag, 3. März 2023, in der Artland Akademie Quakenbrück. Dr. Dieter Schillingmann, Geschäftsführer der Firma Regenis in Quakenbrück, stellt “Schnelle Lösung(en) für die Energiewende” vor.