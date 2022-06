Hündin Cannella spielt beim Instagram-Account von Linnea und Charles Schibalski auch schonmal das Model. FOTO: Isabel Athmer Quakenbrücker Tierärzte auf Instagram Vom dicken Hund bis zur Fellpflege: So wirst Du zu einem besseren Tierhalter Von Isabel Athmer | 07.06.2022, 15:26 Uhr

Rund 15.700 Nutzer folgen dem Profil @tierarzttipps auf Instagram. Dahinter stecken Linnea und Charles Schibalski. Das Tierarzt-Ehepaar aus Quakenbrück teilt in den Sozialen Medien täglich Informationen und Eindrücke aus seinem Berufsalltag. Was macht das Format so besonders?