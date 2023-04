Quakenbrück und Neuenkirchen punkteten am Gründonnerstag. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Fußball-Kreisliga Nord Quakenbrücker SC und Eintracht Neuenkirchen festigen ihre Tabellenplätze Von Matthias Benz | 07.04.2023, 15:01 Uhr

In den Nachholspielen am Gründonnerstag haben der QSC und Eintracht Neuenkirchen ihre Plätze in der oberen Tabellenhälfte gefestigt. Allerdings kassierten beide Teams nach frühen Führungen noch jeweils den Ausgleich. Am Samstag, 8. April 2023, spielen Alfhausen und Bersenbrück II auswärts.