Quakenbrücker SC will mit neuem Vorstand Aufbruchstimmung erzeugen Von Matthias Benz | 28.07.2023, 13:08 Uhr

Beim Quakenbrücker Sportclub konnte im Juni kein neuer Vorstand gewählt werden, doch nun steht ein Personenkreis bereit, der den Verein in Zukunft führen will. Am Samstag, 29. Juli 2023, will sich der designierte Vorstand bei einer Saisoneröffnung im Artland-Stadion vorstellen.