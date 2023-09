Intendant Christian Aumann und das Team der Tourismus Marketing Artland GmbH haben in Quakenbrück verraten, welche Künstler in der Burgmannstadt erwartet werden. Geplant sind sechs Veranstaltungen unter dem Motto „klassisch- überraschend-legendär“ mit einer spannenden Mischung aus Oper, Operette, Klassik, Jazz und Pop. Auftrittsorte sind die St.-Marien-Kirche und die Aula des Artland-Gymnasiums Quakenbrück (AGQ).

Diese Künstler kommen nach Quakenbrück

Zum Auftakt der Musiktage erklingt am Sonntag, 12. November 2023, um 18 Uhr in der St.-Marien-Kirche eine Friedensmesse. Der Philharmonische Chor Quakenbrück und die Kammerphilharmonie Europa unter der Leitung von Ji-Kyung Lees werden das „Palladio“ und „The Armed Man: A Mass für Peace von Karl Jenkins aufführen.

Zum Auftakt tritt der Philharmonische Chor Quakenbrück mit der Kammerphilharmonie Europa auf. Foto: Veranstalter Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Beim Sinfoniekonzert „Dvorak & Sibelius“ sind das Staatliche Sinfonieorchester Litauen mit dem Dirigenten Gintaras Rinkevicius und die Violinistin Anne Luisa Kramb mit von der Partie am Samstag, 25. November 2023, um 18 Uhr in der St.-Marien-Kirche. Die hochprämierte, junge Frau wird auf der Stradivari von 1724 mit Virtuosität und Spielfreude das einzige Violinkonzert von Jean Sibelius vortragen.

Violinistin Anna Luisa Kramb wird vom Staatlichen Sinfonieorchester Litauen begleitet. Foto: Deniz Staples-Tunçer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das traditionelle Neujahrskonzert am Mittwoch, 3. Januar 2024, ab 19.30 in der AGQ-Aula will die Philharmonie Lemberg unter der Regie des Isländers Gudni Emilsson sowie die Sänger Cornelia Sonnleithner und Martin Mairinger die Quakenbrücker mit beliebten Ouvertüren und populären Walzern in das neue Jahr einstimmen.

Beim Neujahrskonzert dirigiert Gudni Emilsson die Philharmonie Lemberg. Foto: Bob Stewart Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Klassik und Cross-over“ lautet das Konzert des Vision String Quartetts am Sonntag, 14. Januar 2024, um 18 Uhr in der Aula des AGQ. Das Streicher-Ensemble gilt als Shooting Star, der bereits Auftritte in der Elbphilharmonie und in Londons Wigmore Hall Erfolge gefeiert hat. Die Streicher werden das Prélude für Streichquartett von Ernest Bloch, das Streichquartett c-Moll op. 51/1 sowie Jaz und Pop zu Gehör bringen.

Das Vision String Quartett spielt Klassik, Jazz und Pop. Foto: Sander Stuart Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Am Sonntag, 10. März 2024, um 18 Uhr treten die weltweit führende Klarinettistin Sharon Kam und das American String Quartett aus New York auf. Sie spielen Brahms Klarinettenkonzert sowie das „Skandalwerk“ von Maurice Ravel – das Streichquartett F-Dur op. 35 in der AGQ-Aula – ein bezaubernder Ohren- und Augenschmaus.

Bei den Quakenbrücker Musiktagen ist auch das American String Quartett aus New York zu Gast. Foto: Peter Schaaf Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das Finale der Musiktage gestalten The King’s Singers am Sonntag, 14. April 2024, um 18 Uhr in der St.-Marien-Kirche, wo sie mit ihrem breiten Liedspektrum ihre Zuhörer begeistern wollen. Das A-Cappella-Ensemble zähle zur Weltspitze und gehöre zu den beliebten Stammgästen in Quakenbrück, sagte Musiktage-Intendant Christian Aumann.

Immer wieder gerne gehört in Quakenbrück: das A-Cappella-Ensemble The King‘s Singers. Foto: Frances Marshall Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Das sind alles hochkarätige Musiker, weil wir das bisherige Level halten wollen. Solche Interpreten ins Artland zu bekommen, ist kostspielig und nicht selbstverständlich“, sagte Stadtdirektor Michael Bürgel und bedankte sich bei den Sponsoren Niedersächsische Sparkassenstiftung, Kreissparkasse Bersenbrück, Oldenburgische Landesbank, The Family Butchers und der Stiftung der Sparkassen im Osnabrücker Land, die die Konzertreihe unterstützen.

Mehr Informationen: Quakenbrücker Musiktage: Alle Konzerte auf einen Blick größer als Größer als Zeichen Sonntag, 12. November 2023: Philharmonischer Chor Quakenbrück und Kammerphilharmonie Europa, 18 Uhr, St.-Marien-Kirche.

Philharmonischer Chor Quakenbrück und Kammerphilharmonie Europa, 18 Uhr, St.-Marien-Kirche. Samstag, 25. November 2023: Staatliches Sinfonieorchester Litauen mit Anna Luise Kramb (Violine), 18 Uhr, St.-Marien-Kirche.

Staatliches Sinfonieorchester Litauen mit Anna Luise Kramb (Violine), 18 Uhr, St.-Marien-Kirche. Mittwoch, 3. Januar 2024: Neujahrskonzert mit der Philharmonie Lemberg, Cornelia Sonnleithner und Marin Mairinger (Gesang), 19.30 Uhr, AGQ-Aula.

Neujahrskonzert mit der Philharmonie Lemberg, Cornelia Sonnleithner und Marin Mairinger (Gesang), 19.30 Uhr, AGQ-Aula. Sonntag, 14. Januar 2024: Vision String Quartett, 18 Uhr, AGQ-Aula.

Vision String Quartett, 18 Uhr, AGQ-Aula. Sonntag, 10. März 2024: Sharon Kam und das American String Quartett, 18 Uhr, AGQ-Aula.

Sharon Kam und das American String Quartett, 18 Uhr, AGQ-Aula. Sonntag, 14. April 2024: The King‘s Singers, 18 Uhr, St.-Marien-Kirche.

Kartenvorverkauf läuft

„Kultur im ländlichen Raum zu platzieren, ist eine große Aufgabe, toll, dass es gelungen ist, diese einzigartigen Musiker nach Quakenbrück zu bringen“, lobte Bürgel das Team rund um Christian Aumann. Das gelinge ganz gut, sagte der Intendant, denn die Quakenbrücker Musiktage hätten einen Namen in der Veranstaltungsszene.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen, Tickets sind in der Tourismus-Information Artland, Markt 4 in Quakenbrück, zu bekommen. Online-Tickets und print@home gibt es bei Nordwest-Ticket (www.nordwest-ticket.de), Telefon 0421/363636.

Ausführliche Informationen zu allen Konzerten gibt es auf www.quakenbruecker-musiktage.de.