Für Jürgen Ackmann beginnt am 1. Februar 2023 ein neuer Lebensabschnitt. Der langjährige Lokalchef des „Bersenbrücker Kreisblattes“ hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Christian Geers up-down up-down 32 Jahre bei der NOZ Quakenbrücker Lokalchef Jürgen Ackmann geht in den Ruhestand Von Christian Geers | 31.01.2023, 14:57 Uhr

Bei der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ ist er vor drei Jahrzehnten als Volontär gestartet, als Redaktionsleiter des „Bersenbrücker Kreisblattes“ geht er in den Ruhestand: Für Jürgen Ackmann endet am 31. Januar 2023 das Arbeitsleben. Was er als Redakteur erlebt hat und was er nun vorhat.