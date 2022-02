Amtsübergabe: Gerd Beckmann ist zum neuen Vorsitzenden der St.-Antoni-Stiftung gewählt worden. Wolfgang Becker schied nach insgesamt 30 Jahren Vorstandsarbeit aus; mit dabei: Verwaltungsmitarbeiterin Ute Gehring. FOTO: Christian Geers Älteste Sozialeinrichtung der Stadt Gerd Beckmann führt 668 Jahre alte St.-Antoni-Stiftung in Quakenbrück Von Christian Geers | 25.02.2022, 14:35 Uhr

Für Wolfgang Becker war die Mitarbeit in der St.-Antoni-Stiftung in Quakenbrück immer ein besonderes Ehrenamt: eines, das Anspruch und Ansporn zugleich war. Gerd Beckmann, seinem Nachfolger im Amt des Vorsitzenden, geht es ähnlich. Denn es gibt kein weiteres Ehrenamt in der Stadt mit einer 668-jährigen Geschichte.