FOTO: Sven Schellhase Gute Stimmung und Glück mit dem Wetter Quakenbrücker feiern beim Stadtpark-Open-Air der Burgmannskapelle Von Björn Thienenkamp | 09.07.2022, 11:56 Uhr

Musik und gute Laune gab es am Freitag im Park der Deutschen Einheit in Quakenbrück. Beim Stadtpark-Open-Air unterhielt die Burgmannskapelle als Gastgeber ihre Besucher zunächst selber, dann folgte The Beat.