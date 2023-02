Bernd Himperich bedient die Programmautomatik des Gerätes, in der eine hohe Zahl an Rezepten gespeichert ist. Foto: Alexandra Lüders up-down up-down Zubereitung von Lebensmitteln Krautsalat in 120 Sekunden: Quakenbrücker erfindet neues Küchengerät Von Alexandra Lüders | 12.02.2023, 16:33 Uhr

Krautsalat in zwei Minuten servierfertig, Fleisch in wenigen Sekunden grillfertig zubereiten: Wofür Köche früher Stunden oder gar Tage brauchten, das schafft ein neues Multifunktionsgerät, das der Quakenbrücker Bernhard Hukelmann für die Produktindustrie und Großküchen entwickelt hat, nun in kürzester Zeit.