In Cloppenburg fuhr ein Mann aus Qaukenbrück einen Radfahrer an Foto: IMAGO/Hanno Bode up-down up-down Kein Führerschein? Quakenbrücker baut Unfall und fährt davon Von Martin Schmitz | 30.10.2022, 09:45 Uhr

In Cloppenburg fuhr am Samstag ein Quakenbrücker mit dem Auto einen Radfahrer an und ließ ihn zurück. Die Polizei ermittelte den 29-Jährigen, der möglicherweise ohne gültigen Führherschein unterwegs war.