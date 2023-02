Im Hinspiel erlitten Mariella Brecke und der QTSV eine knappe Niederlage. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Auswärtsspiel am Sonntag Quakenbrücker Basketballerinnen treffen auf Mitaufsteiger VfL Stade Von Bernard Middendorf | 11.02.2023, 12:52 Uhr

Anspannung herrscht bei den Basketballerinnen des TSV Quakenbrück in der 2. Regionalliga Nord-West. Im Rückspiel gegen Mitaufsteiger VfL Stade will der QTSV am Sonntag, 12. Februar 2023, ab 16 Uhr das 70:73 aus der Herbstserie kompensieren. Auch die Dragon Wheelers spielen auswärts.