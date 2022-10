Die Saison hat für Marius Lau (mit Ball) und den TSV Quakenbrück mit drei Niederlagen begonnen. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down QTSV: In der Artland-Sporthalle Quakenbrücker Basketballer wollen gegen Oldenburg den ersten Sieg landen Von Bernard Middendorf | 21.10.2022, 13:58 Uhr

Die Basketballer des TSV Quakenbrück (2. Regionalliga Nord-West) fiebern ihrem nächsten Heimspiel entgegen. Am Samstag, 22. Oktober 2022, um 19 Uhr laufen die BTB Royals Oldenburg in der Artland-Sporthalle auf. Der Hausherr ist im Zugzwang: Die ersten Punkte sollen her.