Matt Reid begrüßt drei Neuzugänge Quakenbrücker Basketballer starten mit ehrgeizigen Zielen in die Saison Von Bernard Middendorf | 19.09.2023, 14:08 Uhr Trainer Matt Reid (stehend) geht in seine erste Saison beim TSV Quakenbrück.

Spannung, Vorfreude und Lampenfieber liegen zurzeit in der Luft, wenn man das Dragons Center während des Regionalligatrainings betritt. Die Basketballer des TSV Quakenbrück starten am Samstag, 23. September (15 Uhr, Artland-Sporthalle), mit vier Neuzugängen gegen die Eisbären Bremerhaven in die Spielzeit.