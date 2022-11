Im dritten Viertel verloren Marvin Möller (am Ball) und der QTSV den Kontakt zum TuS Bad Essen. Foto: Rolf Kamper up-down up-down 55:80-Pleite gegen Bad Essen Quakenbrücker Basketballern geht ohne drei Leistungsträger die Luft aus Von Bernard Middendorf | 08.11.2022, 16:02 Uhr

Eine deutliche Niederlage kassierten die Basketballer des TSV Quakenbrück (2. Regionalliga Nord-West) am sechsten Spieltag. Nach zwei Siegen in Folge gab es gegen den TuS Bad Essen in geschwächter Besetzung nichts zu holen. Die Gäste setzten sich mit 80:55 durch.