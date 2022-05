Die Basketballdamen des TSV Quakenbrück haben den Oberliga-Titel im Blick. (Symbolbild) FOTO: Rolf Kamper Spitzenspiel in der Artland-Sporthalle TSV Quakenbrück will gegen den Oldenburger TB die Tabellenspitze verteidigen Von Bernard Middendorf | 06.05.2022, 19:27 Uhr

Nach coronabedingten Absagen mehrerer Vereine kommt es in der Basketball-Oberliga der Frauen zu einem Spitzenspiel: Der TSV Quakenbrück empfängt als Tabellenführer am Samstag, 7. Mai 2022, um 17 Uhr in der Artland-Sporthalle den Oldenburger TB.