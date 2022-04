Quakenbrück – hier ein Blick auf den Marktplatz mit dem Wochenmarkt – will als Stadt attraktiv bleiben – für Besucher, aber auch für die Einwohner. Viel Geld fließt deshalb in den Erhalt der Infrastruktur (Archivfoto). FOTO: Marcel Brockschmidt Baugebiete, Straßen, Stadtsanierung Stadt Quakenbrück investiert 2022 fast 15 Millionen Euro Von Christian Geers | 17.04.2022, 17:08 Uhr

Knapp 15 Millionen Euro will die Stadt Quakenbrück im Jahr 2022 für Investitionen ausgeben – fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Welche Vorhaben ganz oben auf der Liste stehen, verrät ein Blick in den Etat.