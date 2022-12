Arien und Walzer, Tänze und Ouvertüren bekannter Komponisten spielt die Philharmonie Lemberg beim Neujahrskonzert Anfang Januar 2023 in Quakenbrück Foto: Oleksiy Shamov up-down up-down Wiedersehen beim Neujahrskonzert Quakenbrück startet mit Philharmonie Lemberg ins Jahr 2023 Von noz.de | 09.12.2022, 11:03 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wird gleich zu Beginn des neuen Jahres eine Tradition in Quakenbrück fortgeführt: Das Neujahrskonzert der Quakenbrücker Musiktage beginnt am Dienstag, 3. Januar 2023, um 19.30 Uhr in der Aula des Artland-Gymnasiums statt. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.