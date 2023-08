Freunde vom Gymnasium Quakenbrück Nach dem Abi mit dem Rad von Sylt nach Basel: Das haben Sven, Bennet und Tilko erlebt Von Jule Froese | 12.08.2023, 10:11 Uhr Logo NEO Mit dem Fahrrad sind Tilko Fleßner, Sven Elschen und Bennet Böcker einmal quer durch Deutschland gefahren. Foto: stiftung_wadentest_23 up-down up-down

Andere fliegen nach Australien oder in die USA. Sven Elschen (19), Bennet Böcker (19) und Tilko Fleßner (18) hatten nach ihrem Abitur am Artland-Gymnasium Quakenbrück ganz andere Pläne. Sie sind in diesem Sommer mit dem Fahrrad von Sylt nach Basel gefahren.