Am Freitagabend um 19 Uhr wurde zunächst das Geheimnis gelüftet, wer neuer Burgmann oder neue Burgfrau ist. Die Wahl traf auf Katharina Abeln, die als 52-jährige Lehrerin eine wichtige Persönlichkeit ist, die sich im öffentlichen Leben verdient gemacht hat.

Musik mit der Burgmannskapelle

Mit Titeln wie „Freed from Desire“ erfreute die Burgmannskapelle ihre Besucher am Sonntagmittag in der Alençoner Straße, Rock sowie 80er- und 90er-Jahre-Hits wie „Radar Love“ ließen die vier reiferen Jungs von Four on Limit an der Musikschule erklingen, an der Ecke St. Antoniort mit der Bahnhofstraße hatte die Band Feelin‘ good ihr eigenes Publikum und mitten auf dem Marktplatz präsentierte sich etwa die Tanzschule Rolleder.

Kaufleute und Feuerwehr

Dazwischen gab es beim Volksfest in der Stadtmitte reichlich Speisen und Getränke sowie Spiel und Spaß. Luisa und Leonard drehten ihre Runden in einem Feuerwehr-Auto, die siebenjährige Rachel aus Berge wurde von Lydia Herrmann zu einer Fantasie-Katze geschminkt, der achtjährige Carlo ritt auf einem Karussell-Pferd, Luke und Luna Sophie waren mit ihren Eiswaffeln beschäftigt, Johanna und Jack nutzten den Maltisch der Buchhandlung Thoben, Thea und Lene spritzen mit Wasser aus einem Feuerwehrschlauch Becher um und Anske bemalte eine Tasse mit ihren Lieblingsfarben. Welche das sind? „Lila und Regenbogen.“

Buntes Treiben beim Burgmannsfest in der Langen Straße. Foto: Björn Thienenkamp

Sven Henke, André Berndt und Jörg Senftleben genossen derweil das portugiesische Bier Sagres Mini, „sehr süffig und gemütlich“, während die verbliebenen acht von 13 Hannoveranern ihre Mannschaftsfahrt in der Bierstube ausklingen ließen.

Sven Henke, André Berndt und Jörg Senftleben genossen das portugiesische Bier Sagres Mini. Foto: Björn Thienenkamp

Aus 98 Prozent Schafswolle und zwei Prozent Synthetik sind die Socken, die Adelheid Heskamp für bettlägerige Pflegepatienten strickte. „Ich musste unbedingt hierhin kommen, weil Quakenbrück einfach nette Leute hat“, urteilte die Lingenerin. Unter vollem Atemschutz bemühten sich Feuerwehrleute um Nachwuchs und den Büchermarkt im Stadtmuseum nutzten Besucher wie Petra und Jörg Ottermann.